Dortmund, Schlotterbeck ko? No problem! La sexy tifosa infermiera è pronta ad aiutarlo…

Il Borussia Dortmund ha rallentato nell'ultimo periodo, questo è evidente. I gialloneri avevano abituato bene i propri tifosi: dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni dall'inizio dell'anno. Nell'ultimo mese il Dortmund è stato eliminato in Champions League dal Chelsea (decisiva la sconfitta per 2-0 allo Stamford Bridge nel match di ritorno degli ottavi di finale). In campionato è arrivata la sconfitta nel Der Klassiker contro il Bayern Monaco (4-2 per i bavaresi) e, per ultima, l'uscita di scena dalla Coppa di Germania per mano del Lipsia.