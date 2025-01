Manchester City e PSG si sfidano per continuare il cammino in Champions: dove vedere il match

Il City sfida il PSG in un contesto atipico: chi perde rischia seriamente non proseguire la competizione.

Lorenzo Maria Napolitano 18 gennaio - 15:47

Ricomincia la più grande manifestazione sportiva per club in Europa, riparte la Champions League! Martedì inizierà la penultima giornata della prima edizione con la nuova formula, che con la sua novità ha portato tante emozioni diverse. Tra i primi a scendere in campo ci sarà anche l'Atalanta, che ospiterà a Bergamo gli austriaci dello Sturm Graz alle 18:45. In contemporanea ci sarà Monaco-Aston Villa.

Visualizza questo post su Instagram

Dove ci siamo lasciati — Dopo diverso tempo senza la Coppa dalle grandi orecchie, è doveroso riavvolgere il nastro, ripercorrendo a grandi linee quanto le sei sfide disputate ci hanno detto sulle più forti squadre europee. Primeggia il Liverpool, che non ha ancora perso una partita e, anzi, le ha addirittura vinte tutte, manifestando una grandissima superiorità. Al secondo posto c'è, invece, il Barcellona, con una sola sconfitta incassato contro il Monaco alla prima giornata. E, per quanto visto nei rispettivi campionati, sono queste al momento le due squadre più in forma.

L'unica squadra italiana a godere di un'ottima posizione in classifica è l'Inter, che ha collezionato quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Tutte le altre italiane (ad eccezione del Bologna) sono racchiuse in un solo punto nella zona playoff: precisamente il Milan ne conta 12, mentre l'Atalanta e la Juventus 11. I bianconeri nelle sei partite giocate hanno ottenuto due pareggi, neanche tantissimi se si tiene conto del trend che la formazione di Motta sta seguendo in campionato.

Tra le delusioni, al momento, di questa Champions League ci sono il Manchester City, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain. Se la squadra di Guardiola e quella di Ancelotti, però, sono almeno in una posizione che permette di proseguire nella competizione, i francesi devono necessariamente ottenere vittorie per evitare di essere tra i primi eliminati.

Proprio Manchester City e Paris Saint-Germain si scontreranno mercoledì, in una situazione atipica rispetto agli standard dimostrati gli scorsi anni, specialmente per gli inglesi. La squadra di Guardiola conta soltanto 8 punti e non vince da ben tre partite in Champions League, mentre la formazione di Luis Enrique ha vinto l'ultima sfida, ma è solo il secondo successo. Dunque, questa sfida potrebbe avere la forza di far scivolare una di queste due corazzate fuori dalla massima competizione europea.

Guida al big match: dove vedere la partita — La sfida del Parco dei Principi, che andrà in scena mercoledì 22 gennaio alle 21:00, potrà essere seguita sui canali di Sky Sport. Nonostante le due squadre si affronteranno per obiettivi meno nobili rispetto a quelli delle passate stagioni, la qualità dei giocatori in campo è senz'altro sufficiente per rendere questo match imperdibile.