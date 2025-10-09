Il 31enne, ex Saint-Trond e nazionale togolese, ha riportato fratture vertebrali e compressione nervosa dopo un impatto violentissimo

Danilo Loda 9 ottobre - 11:25

Samuel Asamoah, 31 anni, centrocampista togolese del Guangxi Pingguo, è stato vittima di un terribile incidente. Il fatto è accaduto durante una partita del campionato di seconda divisione cinese contro il Chongqing Tonglianglong. Il giocatore ha riportato una frattura multipla al collo dopo aver sbattuto violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario posto a bordo campo. Le sue condizioni restano gravissime e, secondo il club, esiste il rischio concreto di una paralisi permanente.

Le immagini televisive della partita, trasmesse domenica, hanno mostrato il momento dell’impatto. Si vede Asamoah che si avvicina alla linea laterale per proteggere il pallone quando, spinto con forza da un avversario alle spalle, perde l’equilibrio. A seguito di questa spinta il giocatore si è schiantato di testa contro la struttura metallica a pochi metri dalla linea di fondo. Un urto violento che lo ha lasciato immobile a terra per diversi minuti, mentre compagni e avversari, visibilmente scioccati, chiedevano l’intervento immediato dei soccorsi.

Samuel Asamoah: la diagnosi è drammatica — Trasportato d’urgenza in ospedale, il giocatore è stato sottoposto a esami approfonditi che hanno rivelato fratture e lussazioni di diverse vertebre cervicali. A questo si aggiunge anche un blocco vertebrale con compressione nervosa. Nel comunicato ufficiale, il Guangxi Pingguo ha parlato di una situazione “molto seria”, aggiungendo che Asamoah “rischia una grave paraplegia” e che la sua carriera è “seriamente compromessa”.

Mercoledì, il club ha fatto sapere che il calciatore è stato operato con successo in un ospedale di Nanning. Attualmente le sue condizioni sono stabili. Tuttavia, la prognosi resta riservata e non è ancora possibile sapere se potrà recuperare completamente l’uso degli arti. Il giocatore responsabile della spinta è stato ammonito, una sanzione che ha suscitato discussioni e polemiche tra tifosi e osservatori. Infatti molti ritengono che la dinamica avrebbe richiesto una valutazione più severa da parte dell’arbitro.

Una carriera costruita tra Europa e Asia — Samuel Asamoah, originario del Togo ma cresciuto calcisticamente in Belgio, ha vestito la maglia di club come Saint-Trond e Eupen, prima di trasferirsi in Cina nel 2023. In carriera ha collezionato sei presenze con la nazionale togolese, distinguendosi per la sua capacità di coprire più ruoli a centrocampo e per l’impegno costante mostrato in ogni squadra in cui ha militato.

Apprezzato per la sua disciplina tattica e per la dedizione dentro e fuori dal campo, Asamoah era diventato uno dei punti di riferimento del Guangxi Pingguo. Il suo grave infortunio rappresenta una perdita pesante non solo per il club, ma anche per l’intera comunità calcistica africana.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti sportivi in Cina, con particolare attenzione alla distanza dei cartelloni pubblicitari dal campo di gioco. Numerosi addetti ai lavori hanno sottolineato la necessità di rivedere le normative per garantire spazi di sicurezza più ampi e ridurre il rischio di collisioni gravi come quella di Asamoah.