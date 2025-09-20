Grande cordoglio per il dramma che ha colpito il calciatore ritrovato esanime con ferite da arma da fuoco: è il terzo sportivo vittima della scia di violenza nelle varie cittadine

Alessia Bartiromo 20 settembre - 13:53

Un vero e proprio dramma in Ecuador, l'ennesimo. Come riporta L'Equipe, dopo una sparatoria è stato ritrovato senza vita il calciatore 31enne Jonathan Gonzalez, che riportava ferite da arma da fuoco. Si tratta del terzo sportivo che perde la vita in circostanze particolari soltanto nell'ultimo mese, con un progredire di violenza che si sta estendendo sempre di più nelle maggiori cittadine. Profondo il cordoglio della Federazione, che ha comunicato la brutta notizia anche sui suoi canali social, confermando la grande vicinanza ai club dove il ragazzo ha giocato ma anche alla famiglia per l'improvviso lutto.

L'accaduto in Ecuador tra precedenti e le indagini degli organi competenti — Come riporta L'Equipe, Jonathan Gonzalez è stato assassinato in un agguato con armi da fuoco questa notte, colpito insieme a una seconda vittima che è venuta a mancare durante il trasferimento in ambulanza verso l'ospedale. Si tratta del terzo omicidio nel solo mese di settembre 2025 di un giocatore dell'Ecuador, dopo quelli di Maicol Valencia e Leandro Yépez, giocatori della Exapromo Costa che milita nella Seconda Divisione Ecuadoriana, lo scorso 10 settembre, vittime fortuite di una sparatoria. Nel caso di Gonzalez si indaga per comprendere se fosse l'obiettivo degli spari e l'eventuale movente.

Il cordoglio della Federazione con il messaggio sui canali social — Il calciatore, che ha militato con le maglie dell'Olimpia, dell'Independiente del Valle e del Vargas Torres, era particolarmente apprezzato e amato, lasciando un grande vuoto nei club che lo hanno avuto tra le proprie fila e nella Federazione dell'Ecuador, che gli ha dedicato un sentito messaggio di cordoglio e una giornata di lutto. Intanto, aumenta sempre di più il preoccupante allarme per la scia di violenza in Ecuador, con numeri sempre più in crescita: come riporta il quotidiano francese, gli omicidi sono aumentati da 6 ogni 100.000 abitanti nel 2018 a 38 nel 2024, con un record di 47 nel 2023.