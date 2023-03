Dudek è esploso contro l’arbitraggio del Clasico e ha ricordato il caso Negreira

Jerzy Dudek è esploso sui social dopo Barcellona-Real Madrid 2-1. L'ex portiere merengue ha pubblicato l'emoticon di un sacco di soldi in riferimento al caso Negreira sull'immagine del fuorigioco di Asensio in quello che sarebbe stato l'1-2 pro...

Jerzy Dudek non si è morso la lingua ed è esploso sui social. Il Clásico non ha lasciato nessuno indifferente e la polemica ha catturato tutti i riflettori con il gol annullato di Marco Asensio che avrebbe ribaltato la situazione.

Infine, Franck Kessie ha approfittato del rimpallo generato in area da Alejandro Balde in area dopo il colpo di tacco di Robert Lewandowski per segnare il definitivo 2-1 nei minuti di recupero. Un gol decisivo per la conquista della Liga.