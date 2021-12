Due gol e tre espulsi in pieno recupero: il rocambolesco finale di Guaraní-Cerro Porteño

Da 2-0 a 2-2: il tutto oltre il novantesimo. Nel recupero arriveranno anche 3 cartellini rossi (4 totali), questo l’incredibile finale di un match paraguaiano.

Un match ormai in cassaforte, o almeno era quello che pensava il Guaraní, in vantaggio di due gol contro il Cerro Porteño fino al minuto 99’. I padroni di casa erano anche in superiorità numerica, grazie all’espulsione di Benitez al 15’, a favorire i due gol firmati Oviedo al 36’ e Gonzalez al 51’. Al 92’ però arriva l’episodio che cambierà il match.