Dundee United, il nuovo kit rende omaggio alla squadra vincitrice del titolo nel 1983: 40 anni dopo

Quarant'anni dopo la sua storica vittoria del campionato, il Dundee United sfoggerà un look strettamente modellato sul kit più famoso dei Tangerines di tutti i tempi.

Prima di pubblicare le immagini della nuova maglia, lo United ha preso in giro i fan su Twitter con un enorme accenno al ritorno dell'iconico stemma "DUFC" del club, presentato in diagonale. La reazione è stata comunque del tutto positiva e quando sono state rilasciate le immagini della nuova maglia vera e propria, gli applausi sono continuati.

Richard Price, tifoso del Dundee United era al settimo cielo, dicendo su Twitter: “Il miglior video di lancio del kit mai visto. Voglio dire... MAI." "Un iconico segnaposto nella storia del nostro club", la scritta è un chiaro cenno alla divisa vincente del campionato di 40 anni fa, così come il colletto nero della maglia. Il nuovo kit dello United è disponibile per l'ordine online da ieri sabato 16 luglio, con il primo lotto di stock previsto per l'11 agosto.