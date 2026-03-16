Sono pochi i mesi che ci separano dalla conclusione dei campionati nazionali, da quel momento si apriranno le porti dei Mondiali in Stati Uniti, Messico e Canada. È arrivato dunque il momento di aumentare l'intensità, fare lo scatto necessario per raggiungere gli obiettivi stagionali e prendersi la scena, così da guadagnare la qualificazione alla Coppa del Mondo. Sono, tra le altre, anche queste le ambizioni che coltivano alcuni ex Serie A: tra questi c'è senz'altro Dzeko, che sta dominando la serie cadetta tedesca e affronterà - nei playoff con la Bosnia - il Galles, nonostante le trentanove primavere. L'ex Fiorentina non è il solo che si sta mettendo in mostra: nel weekend, infatti, in tanti hanno risposto presente con una prestazione da urlo.