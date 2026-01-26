Altro giro altra corsa. In giro per il mondo riprendono i campionati, come in Argentina: il Torneo Apertura è ripartito proprio com'è terminato, nel segno di Angel Di Maria. A tutt'altra latitudine, invece, ritorna al gol Radja Nainggolan nella serie cadetta del Belgio, con indosso la maglia del Patro Eisden. Queste, e tante altre emozioni, ha da raccontare l'ultimo weekend di calcio degli ex Serie A.
Il fotoracconto
Dzeko subito decisivo, Romero ancora in gol e Nainggolan illumina in Belgio: il weekend degli ex Serie A
Il Cigno di Sarajevo lascia alle spalle l'amaro capitolo Fiorentina e torna subito decisivo. In Belgio, Nainggolan dimostra che è ancora in grado di segnare e stupire
