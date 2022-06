“È incredibile che non si possa vivere normalmente un derby asturiano”

"Forse i dispositivi di sicurezza andrebbero ridimensionati o trattati in altro modo, ma è più costoso"

Anche l'ultimo derby fra Sporting Gijon e Real Oviedo è stato caratterizzato da tensioni in campo, con l'aggressione dei giocatori di casa al portiere oviedista che stava festeggiando la vittoria, e quindi fra i tifosi, con la Polizia spagnola spesso costretta a girare nelle sedi degli ultras prima degli scontri diretti per sequestrare materiale pericoloso. Il tema è diventato in questi giorni anche oggetto di studio e di dibattito...

David Docal è Direttore del Center for Studies and Initiatives on Discrimination and Violence (CEIDIV). Ieri è stato uno dei grandi personaggi invitati al primo congresso “Cose del nostro calcio”, organizzato dalla Federazione dei Club dei Tifosi. L'evento svoltosi presso la sede della Federcalcio delle Asturie è stato un vero successo e ha visto la partecipazione di tifosi e diverse personalità legate al calcio. Costruttiva la discussione su come stemperare gli animi nel derby asturiano.