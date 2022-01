E’ sordo dalla nascita ma è orgoglioso di essere arbitro: la storia di vita di Filipe Oliveira

Il signor Filipe Oliveira è diventato sordo all’età di tre anni e vuole essere fonte di ispirazione per coloro che hanno paura di perseguire obiettivi audaci

Filipe Oliveira è un arbitro portoghese ed è il primo direttore di gara sordo della sezione di Porto, non il primo in assoluto del Portogallo. Come raccontato dal Jornal de Notícias, il neo fischietto è audioleso dall’età di 3 anni per cause sconosciute, ma attualmente indossa un apparecchio acustico che gli permette di sentire, seppur con grande difficoltà. Oliveira spiega che sua moglie lo ha convinto a fare un corso per arbitri e, quando ha iniziato, nell’ottobre 2021, inizialmente non ha rivelato i suoi problemi di udito. “Volevo dimostrare che anche noi, la comunità dei sordi, abbiamo la capacità di essere un arbitro”, dichiara allo stesso quotidiano.