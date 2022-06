East Lancashire derby: Jon Dahl Tomasson-Kompany, già partito il duello per la nuova casa…

Nel corso del prossimo campionato di Championship si sfideranno Jon Dahl Tomasson e Vincent Kompany: non sul campo ma dalle panchine, visto che il primo è stato nominato nuovo allenatore del Blackburn Rovers mentre il secondo ricoprirà lo stesso ruolo, ma a Burnley.

Tra le due squadre c’è una rivalità nata nel lontano 1884, il cosiddetto East Lancashire Derby, che non si gioca dal 2017. Tomasson e Kompany, tra l’altro, come rivelato dal Telegraph, stanno già duellando sul piano immobiliare per un lussuoso appartamento.