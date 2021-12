Ecco il piccolo Revierderby: Bochum felice, potranno entrare quasi 14mila spettatori

Il Borussia Dortmund appena sconfitto nel Klassiker dal Bayern atteso da una partita ad alto tasso di rivalità regionale, sul campo del Bochum decimo in classifica

I tifosi del Bochum aspettano con impazienza il derby contro il Borussia Dortmund. Ora è anche chiaro quanti spettatori possono entrare al Ruhrstadion. Si temeva fossero di meno, invece potranno entrare allo stadio in 13.799. Poiché ci sono più spettatori di quanto inizialmente pensato, i biglietti non verranno sorteggiati. Il club ha annunciato: "Tutti gli abbonamenti sono validi per la partita, tenendo conto anche di vari contingenti (tra cui tessere ospiti, aree hospitality, tessere regolamentari)".

Non saranno ammessi posti in piedi per il piccolo Revierderby. Il Bochum ha precisato che la partita si svolge nel rispetto della regola 2G (vaccinazione o guarigione). In linea di massima, secondo l'ordinanza del 3 dicembre, l'obbligo della mascherina si applica a tutta l'area dello stadio e sul campo. È imperativo attenersi a questo. Le infrazioni possono essere punite con l'espulsione dallo stadio. Nelle aree hospitality si applica la regola “2G+” e deve essere comprovata anche una prova ufficiale giornaliera.