Schalke in B: il nuovo piccolo derby del Borussia Dortmund è contro il Bochum

Niente derby della Ruhr con lo Schalke almeno per questa stagione. Il Borussia prova a consolarsi con la rivalità con lo Schalke.

Con il tradizionale duello tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco, la Bundesliga inizierà la sua stagione numero 59 venerdì 13 agosto 2021. Il Borussia Dortmund inizia con una partita casalinga contro l'Eintracht Frankfurt, il neopromosso VfL Bochum si recherà al VfL Wolfsburg nella prima giornata. Nella 15esima giornata (10-12 dicembre) ci sarà il derby tra VfL Bochum e Borussia Dortmund. Sebastian Schindzielorz , amministratore delegato Sport del VfL Bochum, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di lottare di nuovo per i punti dopo undici anni in Bundesliga. Il VfL Wolfsburg ha una squadra di giocatori di Champions League davvero di buona qualità. Sarà un inizio molto interessante per noi". Dopo la 17esima giornata (17-19 dicembre), la Bundesliga si prenderà una breve pausa invernale, e le partite riprenderanno dal 7 gennaio 2022. L'ultima giornata è in programma il 14 maggio 2022. La finale della DFB Cup 2022 si svolgerà sette giorni dopo allo Stadio Olimpico di Berlino.