Ecco la bandiera della Catalogna: sulla quarta maglia del Barcellona

Il sito Footyheadlines.com ha pubblicato in anteprima le foto della nuova quarta maglia del Barcellona. Se confermato, i blaugrana avrebbero di nuovo un chiaro riferimento alla “senyera”, la bandiera della Catalogna

Il Barcellona difende la leadership della Liga dopo un mese e mezzo di pausa per il Mondiale nel derby catalano di fine anno contro l’Espanyol, gara a cui sarà molto attento il Real Madrid che, a soli due punti dal primo posto, proverà a battere il Valladolid.

Nelle immagini pubblicate si può vedere come il Barça indosserà nuovamente la “senyera”, la bandiera della Catalogna, in onore delle radici e della storia del team, durante questa stagione. Quattro strisce rosse in orizzontale sul petto con lo stemma su sfondo giallo e richiamo blaugrana sulle maniche.