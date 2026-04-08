L'ex centrocampista dell'Ecuador è stato arrestato per rapina a mano armata dalla polizia di Quito. I passanti lo hanno salvato dal linciaggio

Mattia Celio Redattore 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 19:06)

Fino a qualche anno fa calcava i campi da calcio. Nel suo paese, l'Ecuador, è stato per diverso tempo uno dei calciatori più importanti. Un curriculum che parla di oltre 500 partite, più di 100 reti realizzati e 28 presenze in Nazionale. Ma adesso Christian Lara dovrà affrontare un avversario molto difficile: la legge. L'ex centrocampista, infatti, nelle ultime ore è stato arrestato per rapina a mano armata. La dinamica della vicenda.

Christian Lara finisce in galera: l'ex centrocampista dell'Ecuador arrestato per rapina a mano armata — Dal campo di calcio alla prigione. Non era certo questa la fine che si aspettava Christian Lara. Classe 1980, l'ex centrocampista è stato arrestato questa mattina a Quito a seguito di una rapina a mano armata in un'attivita commerciale del posto. Le immagini hanno mostrato l'ex calciatore nel momento in cui veniva circondato dagli agenti di polizia che sono stati costretti ad intervenire subito anche per evitare che fosse linciato.

Con oltre 500 presenze in carriera, il 45enne ha vestito diverse maglie, ma la più prestigiosa è stata quella della Nazionale dell'Ecuador, suo paese natale, con la quale è sceso in campo 28 volte, tra cui nel Mondiale 2006 in Germania. Da calciatore, inoltre, ha vinto 5 trofei. Secondo i quotidiani locali, Lara era a capo di un gruppo armato composto da 6 amici: 4 di questi (compreso Lara) sono stati arrestati, mentre gli altri due risultano ancora ricercati.

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La polizia di Quito ha confermato l'arresto precisando che "il signor Christian Lara non aveva precedenti penali". Secondo la dinamica, Lara e il suo gruppo hanno fatto irruzione in un negozio di apparecchiature tecnologiche e stavano per portare via merce dal valore di oltre 9000 dollari. Nel momento in cui è arrivata la polizia, due membri sono riusciti a fuggire a bordo di una macchina nera, mentre Lara e altri tre non hanno avuto la stessa fortuna: sono saliti su un veicolo blu ma la corsa è durata pochi metri.

L'arresto dell'ex centrocampista, inoltre, ha reso evidente anche una serie di problemi legali che lo vedevano coinvolto dal 2014. Secondo il Consejo de la Judicatura' ecuadoriano, Lara sarebbe coinvolto in 15 cause legali relative all'incasso di cambiali, oltre a un caso di frode. Queste azioni legali derivavano da difficoltà di pagamento di vari debiti che andavano dai 6000 agli oltre 100mila dollari. Un finale molto triste per uno dei giocatori più rappresentativi del calcio ecuadoriano.