Eder ha deciso: l’ex Inter appende gli scarpini al chiodo

La carriera di Eder

Partito dal Brasile proprio con la maglai del Criciuma, Eder è arrivato in Italia nel gennaio del 2006 grazie all'Empoli. In azzurro si mette subito in luce vincendo il titolo di capocannoniere della serie B nel 2009, dopo aver passato un altro buon bienno a Frosinone. Dopo aver accumulato altre esperienze in A e B con Cesena e Sampdoria, nel 2016 arriva la chiamata che ogni calciatore sogna e cioè quella di una big come l'Inter. In nerazzurro, non colleziona trofei ma riesce a guadagnarsi la Nazionale italiana e la chiamata per Euro 2016 dal ct Antonio Conte