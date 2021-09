Edimburgo, il derby Hearts-Hibernian è pari e i Rangers ringraziano

Il 327esimo Derby di Edimburgo risulta molto emozionante nonostante le reti non arrivino. Hearts e Hibernian mantengono la loro imbattibilità ma non centrano il sorpasso alla squadra di Steven Gerrard.

Tynecastle Park è il teatro del derby di Edimburgo: uno stadio che per gli Hibs rappresenta una maledizione. Oggi la sfida, per quanto bellissima, termina a reti bianche, nonostante valesse per la vetta della Scottish Premiership. Sia Hearts che Hibernian arrivavano imbattute in questa stagione a questo appuntamento.