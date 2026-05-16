A 40 anni, Edin Dzeko sta vivendo una stagione ricca di significati, segnata dalla promozione in Bundesliga con lo Schalke 04 e dall’attesa per il prossimo Mondiale. L’attaccante bosniaco in un'intervista a Sky Sport ha però ripercorso anche i mesi iniziali complessi vissuti alla Fiorentina, sottolineando come il periodo sia stato difficile non solo a livello personale ma per l’intero gruppo. Nonostante ciò, ha accolto con soddisfazione la salvezza del club viola, auspicando una stagione futura più stabile e competitiva. Sul piano individuale, Dzeko ha ammesso di non essere stato soddisfatto dello scarso minutaggio, elemento che lo ha spinto a lavorare per farsi trovare pronto in vista degli impegni con la nazionale

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Le dichiarazioni di Edin Dzeko

"I primi sei mesi alla Fiorentina sono stati davvero difficili, non solo per me ma per tutti, vedendo soprattutto la classifica che avevamo. Sono contento che la Fiorentina alla fine sia riuscita a salvarsi. Speriamo che il prossimo anno si prepari meglio e abbia una grande stagione davanti. Io non ero contento perché volevo giocare le mie carte in vista del Mondiale, altrimenti mi sentivo veramente benissimo a Firenze, sono legato a loro"

IL SOGNO EUROPEO DELLA ROMA - "La Roma spero vada in Champions. Per il Milan sarà difficile contro il nostro capitano De RossI, lui è molto carico e la sua squadra darà tutto per togliere qualcosa al Milan".

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 MAGGIO: Edin Dzeko e Kenan Karaman dello Schalke 04 posano per una foto mentre festeggiano la promozione in Bundesliga davanti ai tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il Mondiale e l'ipotetico futuro del bosniaco

"Sono l'ultimo che può parlare di cosa serve all'Italia. Sicuramente è un momento difficile e ci sono persone importanti che devono lavorare per riportare l'Italia dove merita di stare. L'Italia ha quattro mondiali e non può permettersi questo".

LO SCHALKE E IL FUTURO - "Lo Schalke è un grande club che non meritava di giocare in Zweite Liga. Ovviamente volevo aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo, quello della promozione, un club meraviglioso, con grandi tifosi e un grande stadio. Non potevo fare scelta migliore. Per quanto riguarda il mio futuro non so ancora nulla, presto per parlare. Devo prima confrontarmi con lo Schalke e capire i loro piani".

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Dall’arrivo alloha avuto un impatto immediato, confermandosi decisivo con una serie di gol pesanti che hanno contribuito in maniera determinante alla risalita del club. Le sue reti e la continuità di rendimento sono state fondamentali nel percorso che ha portato alla promozione in, traguardo accolto con entusiasmo dall’ambiente. Oltre ai numeri, l’attaccante bosniaco si è distinto anche per il forte legame costruito con i tifosi, che lo hanno rapidamente adottato come uno dei simboli della squadra.

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