Effetto bagnato, i giocatori dell’Aston Villa furiosi con il fornitore delle maglie

Le maglie dei Villans sembrano sempre troppo inzuppate e appiccicose. Un problema che perdura da inizio stagione e per il quale il club ha deciso di trovare una soluzione con il fornitore ufficiale Castore. E ora si teme per la squadra femminile...

Il club, secondo le ultime voci, pare essersi deciso a rivolgersi direttamente a Castore, il fornitore ufficiale delle maglie da gioco dell'Aston Villa, per trovare una soluzione al problema. La società, inoltre, non accetterà una risposta negativa dallo stesso fornitore perché il problema è evidente.

Se ci dovessero essere cambiamenti in merito, questi riguarderanno inizialmente solo le maglie da gioco della prima squadra maschile allenata da Unai Emery. Insomma, per adesso, non dovrebbero esserci all'orizzonte novità e aggiustamenti per le magliette della squadra femminile. A tal proposito, la commentatrice Jacqui Oatley ha avanzato i suoi dubbi per domenica prossima, quando avrà inizio la FA Women's Super League e Alisha Lehmann e compagne affronteranno il Manchester United.