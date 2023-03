Egitto, usa il telefono di un tifoso per annullare un gol: arbitro sospeso a tempo indeterminato

Farouk ha impiegato diversi minuti per visionare il replay sul cellulare e decidere poi per l'annullamento del gol del pareggio dell'Al-Nasr. Dopo ben quindici minuti di recupero il Suez ha poi vinto 3-1. Giocatori e staff dell'Al-Nasr erano visibilmente infuriati a fine partita, tanto che Farouk è stato costretto a lasciare il campo sotto la protezione della polizia. L'arbitro in questione, per aver utilizzato un telefono in campo, non scenderà più in campo ad arbitrare una partita di calcio. Questa, infatti, la decisione del capo del comitato arbitrale, il portoghese Vitor Pereira, come comunicato dalla Federazione egiziana. Farouke i suoi collaboratori sono stati sospesi a tempo indeterminato.