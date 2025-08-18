Ecco dove poter vedere la diretta della prima partita delle due squadre della stagione 2025/2026 del campionato spagnolo

Filippo Montoli 18 agosto - 11:23

Il lunedì di LaLiga prevede la partita tra Elche e Betis (ore 21), valida per la prima giornata. La squadra della Comunitat Valenciana mancava dalla stagione 2022/2023 in massima serie e vuole partire al meglio. L'avversario non è però dei più semplici. I biancoverdi di Siviglia, dopo il grande finale della scorsa stagione, cercano di conquistare l'obiettivo mancato di un soffio: la Champions League. Ecco dove vedere Elche-Betis in diretta tv e streaming.

Come arrivano le due squadre — Per l'Elche è il primo impegno ufficiale della stagione 2025/2026. La preparazione a questa partita è stata intensa, con ben 8 amichevoli estive disputate. Il bilancio è di 4 vittorie e 4 sconfitte. Per la squadra di Sarabia Armesto il pareggio non sembra una possibilità. L'Elche ha affrontato squadre inglesi, spagnole e saudite nel pre-campionato. Convincente la vittoria sul Getafe per 2-1. La peggior sconfitta, invece, è stata quella con l'Al-Ahli per 0-2.

Anche per il Betis si tratta della prima partita ufficiale. La squadra di Siviglia ha giocato 5 amichevoli tra i mesi di luglio e agosto. Il bilancio in questo caso è di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Le ultime due sono quelle che hanno generato più polemiche. Quella con il Como per la brutta rissa sul finire del primo tempo. Quella con il Malaga per il preoccupante infortunio di Isco.

Le probabili formazioni — Il tecnico dell'Elche ha tra gli indisponibili Yago Santiago, mentre sono in dubbio Bambo Diaby e Josan. Sarabia Armesto dovrebbe schierare un 5-3-2. In porta Dituro. I due esterni a tutta fascia saranno Valera e Álvaro Núñez, affiancati al centro dal trio Petrot, Bigas e Affengruber. A centrocampo spazio a Aguado, Mendoza e Febas. Doppia punta con Mourad e il neo acquisto Álvaro Rodríguez.

L'ingegnere Pellegrini ha la pesante indisponibilità di Isco e diversi giocatori in dubbio, ma comunque presenti tra i convocati. Nel 4-2-3-1 scelto, i pali sono difesi dal nuovo portiere Pau Lopez. Difesa a quattro con Bellerín, Bartra, Natan e Junior. In mediana sarà presente il duo Altimira-Fornals. Trio avanzato composto da Aitor, Lo Celso e Riquelme. L'attacco sarà invece affidato al solo Cucho Hernández.

ELCHE (5-3-2): Dituro; Valera, Bigas, Petrot, Affengruber, Álvaro Núñez; Aguado, Mendoza, Febas; Mourad, Álvaro Rodríguez. Allenatore: Eder Sarabia Armesto.

BETIS (4-2-3-1): Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández. Allenatore: Manuel Pellegrini.

Elche-Betis, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La penultima partita della prima giornata di LaLiga sarà visibile, così come tutto il campionato spagnolo, in diretta esclusiva su Dazn. La diretta streaming è visibile tramite l'app dedicata o direttamente sul sito della piattaforma. Durante la gara sarà attiva la FanZone, dove è possibile scrivere nella chat pubblica e partecipare a sondaggi.