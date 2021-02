Elche in caduta libera, tifosi furenti: Mohamed Diop “Ci penso io, con le forze soprannaturali”

Uno stregone assicura e spiega che l’Elche, oggi penultimo, rimarrà nella Liga e il Valencia scenderà in Segunda División

L’Elche non sta attraversando un bel momento nella Liga. Non vince da 15 partite ed è penultimo in classifica con 18 punti, due lunghezze sopra l’Huesca e due sotto Valladolid ed Eibar. La situazione preoccupa i tifosi biancoverdi, tanto che sembra sia necessario un aiuto extra-calcistico. A sfruttare l’occasione è un certo Mohamed Diop con una soluzione particolare...

Delle 20 gare della stagione, la squadra di mister Jorge Almirón è riuscita a vincerne solo tre (il 23 ottobre contro il Valencia la vittoria più recente). Il quadro si completa con otto sconfitte e nove pareggi, l’ultimo dei quali in rimonta sul Villarreal, grazie ai gol di Lucas Boyé (in prestito dal Torino) e Guido Carrillo. I numeri allarmanti hanno suscitato la rabbia dei fan, che attraverso i social hanno chiesto la testa dell’azionista Christian Bragarnik e dell’allenatore.

Per ovviare a questo è entrato in azione proprio tale Diop, uno stregone che si è offerto di salvare l’Elche dalla Serie B spagnola e placare la tempesta con i suoi metodi.

In un’intervista con El Desmarque, il senegalese ha spiegato come fare in modo che le sue affermazioni siano soddisfatte attraverso la stregoneria. Il rituale, invocando forze e poteri soprannaturali, ha come obiettivo la salvezza di Elche e la retrocessione del Valencia, ora avanti di sei punti ma che, stranamente, a oggi rappresenta un diretto rivale nella lotta per evitare la Segunda División.