Eldense, che storia: dal rischio fallimento alla Segunda Division in 6 anni

Come ricordano i colleghi di esbesoccer.com, l'Eldense ha battuto il Barcellona B 12-0 al Miniestadi il 1 aprile 2017, quando era quasi fallita. Con quel risultato si è scoperto la trama con le scommesse del gruppo di investimento italiano con sede nel Pepico Amat. Il presidente di allora sottolineava come le gare siano state truccate per un mese e mezzo: c'erano fino a 4 giocatori in carcere, l'allenatore arrestato, il club sull'orlo del baratro giudiziario.