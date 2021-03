Eliminare Mou è stato come vincere un derby: il “gunner” della Dinamo non smette di esultare…

Robbie Burton non dimentica i suoi 14 anni di trafila Arsenal e celebra il "derby" vinto in Europa League contro il Tottenham ma con la maglia della...Dinamo Zagabria

Robbie Burton, giovane centrocampista 21enne della Dinamo Zagabria cresciuto dal 2006 al 2020 nelle giovanili dell'Arsenal ha provato una grande gioia la scorsa settimana. La sua squadra di oggi, la Dinamo Zagabria, ha eliminato proprio il Tottenham, la grande rivale dei Gunners. Pochi giorni prima gli Spurs avevano perso anche il North London derby contro l'Arsenal. Nel clamoroso 3-0 del ritorno di Europa League, Burton non è entrato per la Dinamo nella partita poiché è rimasto in panchina, ma se possibile era ancora più felice dei suoi compagni di squadra per la vittoria. Ecco perché ha postato "Londra è rossa come l'Arsenal" e "Zagabria è blu come la Dinamo", due derby vinti sempre contro il Tottenham...

Il 21enne ha trascorso la sua carriera giovanile scalando i ranghi all'Arsenal prima di passare alla Dinamo lo scorso anno. Burton aveva parlato della sua uscita dall'Arsenal prima del doppio confronto con gli Spurs e aveva affermato che la mancanza di opportunità per entrare nella prima squadra ha portato alla sua partenza. "Non c'era un vero piano per me all'Arsenal", ha detto al Daily Mail il centrocampista del Galles Under 21. "Qui mi hanno offerto un piano, la possibilità di giocare in prima squadra. Abbiamo giocato contro di loro con gli Under 23 dell'Arsenal in Premier League International Cup e il mio agente mi ha detto che erano interessati". Ma il tifo per i Gunners è rimasto e la soddisfazione europea è stata doppia...