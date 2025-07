Durante una live su TikTok, Emmanuel Adebayor ha difeso la propria reputazione calcistica da un follower critico, usando un confronto diretto con il leggendario Pelé. "Se la FIFA definisce sia me che Pelé delle leggende, qual è la differenza tra noi?" , ha detto il togolese con sicurezza. La frase ha immediatamente diviso il pubblico: per alcuni è solo una provocazione, per altri è il segno di una forte consapevolezza del proprio valore.

Una carriera di alto livello: numeri e club prestigiosi

Nonostante, ovviamente, non abbia raggiunto la fama globale di Pelé, Adebayor vanta una carriera di tutto rispetto. Con 240 gol in 684 presenze ufficiali, l’ex attaccante ha militato in club di primo piano come Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham. La FIFA lo ha effettivamente inserito tra le “leggende” nei suoi eventi ufficiali, un riconoscimento che pochi giocatori africani hanno ottenuto.