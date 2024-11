Ennesimo lutto nel calcio palestinese: Ramzi Al-Safadi è il 539° atleta a perdere la vita

La Federazione Calcistica Palestinese ha comunicato la morte di Al-Safadi attraverso i suoi canali ufficiali, sottolineando come l'aggressione israeliana non si sia limitata a colpire persone, ma anche le infrastrutture sportive. Campi da gioco, stadi e strutture dedicate allo sport sono stati in parte o totalmente distrutti. "Ogni giorno il movimento sportivo palestinese si congeda da una delle sue lune", si legge nella comunicazione ufficiale della Federazione, a testimonianza del continuo impatto devastante della guerra sul tessuto sportivo e sociale del Paese. Secondo la Federazione Palestinese, l'occupazione israeliana ha portato alla distruzione parziale o totale di 85 impianti sportivi, privando la popolazione palestinese di spazi vitali per l'aggregazione e l'attività sportiva.