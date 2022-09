Eriksson confessa: “Ai Mondiali 2006 Victoria Beckham non ha reso le cose facili all’Inghilterra”

Secondo le dichiarazioni del 74enne dirigente e tecnico svedese a BoyleSports, il calcio in quella rassegna mondiale era passato in secondo piano rispetto alle tante feste in hotel e ai balli da ubriache sui tavoli delle mogli e fidanzate dei giocatori nel quartier generale inglese di Baden-Baden, località termale della Foresta Nera. “Una delle mogli era Victoria Beckham. Questo non ha reso le cose facili anzi, le ha rese fantastiche per la stampa inglese. Abbiamo visto le mogli forse una volta alla settimana a cena. Ho anche deciso io quando potevamo incontrarle. Il resto dei giorni le mogli venivano invitate di qua e di là. E’ stato fantastico perché così non dovevano stare sedute in hotel ad annoiarsi”.