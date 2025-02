Svista arbitrale decisiva nel finale tra Heerenveen e Fortuna: Van Persie furioso per il gol del 2-2 arrivato con un uomo in più in campo

Paolo Luigi Peviani 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 23:15)

Ha dell'incredibile quanto accaduto durante il match di Eredivisie tra SC Heerenveen e Fortuna Sittard. Con la squadra di Robin van Persie in vantaggio per 2-1 a due minuti dalla fine, gli ospiti hanno effettuato una doppia sostituzione: Ryan Fosso e Jasper Dahlhaus sono entrati in campo al posto di Darijo Grujcic e Owen Johnson. Tuttavia, per un clamoroso errore, Dahlhaus è rimasto in campo insieme ai compagni già presenti, lasciando il Fortuna Sittard con ben 12 giocatori per quasi un minuto. Solo allora l’ex attaccante di Manchester United e Arsenal si è accorto della svista, segnalando l’irregolarità agli arbitri. Pochi secondi prima che la situazione venisse corretta, proprio in quella fase di superiorità numerica irregolare, il Fortuna ha ottenuto un calcio d'angolo da cui è scaturito il gol del pareggio, fissando il risultato sul 2-2. Un errore arbitrale clamoroso che ha scatenato la furia di Van Persie, oggi allenatore dell'Heerenveen, al termine della gara.

Le parole di Robin van Persie Intervistato da ESPN, l’allenatore dell’Heerenveen non ha nascosto la sua indignazione verso il clamoroso errore arbitrale: “Trovo davvero assurdo quello che è successo prima di quel gol. Il Fortuna Sittard ha giocato con 12 uomini per un minuto prima della rimessa laterale. A quanto pare è consentito e possibile. Ma vi sembra normale? Che una cosa del genere sia semplicemente permessa? Di solito non parlo mai con gli arbitri, li lascio fare il loro lavoro, ma non si può giocare in dodici. È inconcepibile. Così ho chiesto al quarto uomo: 'Non dovreste fare qualcosa?'”