Le parole dell'allenatore del Feyenoord dopo la sconfitta nel De Klassieker sulla prestazione e sul futuro attaccante

Filippo Montoli 2 febbraio - 19:04

Finisce 2-1 per l'Ajax il primo De Klassieker del 2025. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, gli uomini di Brian Priske hanno saputo reagire nella ripresa anche grazie ai cambi dell'allenatore danese. Non è bastato il rigore parato da Wellenreuther su Weghorst per evitare la beffa nel finale. Per il Feyenoord è la quarta partita consecutiva senza vittoria in campionato e la situazione in classifica peggiora. Il primo posto è sempre più lontano, a ben 14 punti, e la zona Champions League rimane a 6 punti.

"Mancanza di spirito della squadra? Non sono d'accordo" — Priske è estremamente deluso dal risultato finale, ma nonostante la sconfitta si ritiene soddisfatto della prestazione della squadra, soprattutto dal punto di vista caratteriale: "Subiamo gol troppo facilmente e commettiamo parecchi errori individuali in difesa, ma vedo nella squadra spirito combattivo. Nonostante fossimo sotto 1-0, ho visto una squadra che ha fatto di tutto per ottenere un risultato". Il tecnico danese è comunque cosciente del fatto che i 12 punti che dividono il Feyenoord dalla qualificazione diretta alla prossima Champions League siano davvero troppi.

Dopo la partenza di Gimenez — La domanda sul post Gimenez era quasi scontata e puntualmente è arrivata. "Discutiamo sempre dei possibili acquisti per la squadra, ma abbiamo già abbastanza qualità. Ayase è appena tornato da un grave infortunio, quindi non è al top della forma, ma oggi ha fatto il suo", evidenzia Priske, aggiungendo che per averlo al massimo potrebbero volerci diverse settimane. Il tecnico quindi non dice se stia spingendo o meno per un nuovo attaccante, ma sottolinea che farà il massimo per portare la propria squadra nelle posizioni che le competono.

Il Feyenoord ha pochi giorni per schiarirsi le idee e prepararsi a scendere nuovamente in campo con un'altra grande rivale, il Psv. L'appuntamento è fissato per mercoledì per la gara valida per i Quarti di Finale di Coppa d'Olanda.