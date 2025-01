Feyenoord, Priske: “Mi piacerebbe tenere Gimenez ma capisco che abbia ambizione”

Priske, allenatore del Feyenoord, ha parlato della situazione Gimenez alla vigilia di un match importante contro l'Ajax in Eredivisie.

Gennaro Dimonte 31 gennaio - 15:37

Tutto pronto a Rotterdam per il derby tra Ajax e Feyenoord. Le due squadre da sempre si dividono una fetta di città e non solo, essendo divise da una forte rivalità che va oltre lo sport. Domenica 2 febbraio alle 14:30 presso la Johan Cruijff Arena si affronteranno per la ventesima giornata di Eredivisie. Tra argomento Gimenez, diretto verso il Milan, campionato e Champions League, l'allenatore Brian Priske ha parlato di questa sfida.

Feyenoord, le parole di Priske — L'allenatore del Feyenoord, Brian Priske, ha parlato della situazione riguardante Santiago Gimenez: "Il nostro ds fa ciò che è meglio per questo club, anche quando si tratta di una possibile partenza. Mi piacerebbe molto tenere Santi perché è un giocatore molto bravo. Spero di poterlo tenere, ma non è solo una mia decisione. Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono andare in squadre più blasonate, è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez".

Partita contro l'Ajax che rischia di passare in secondo piano in conferenza: "Come allenatore ho il compito di dare il massimo con i giocatori che ho a disposizione. Il ragazzo per ora si sta allenando con noi e lo sta facendo bene".

Ancora una battuta sul Milan, prossimo avversario in Champions League: "Abbiamo possibilità di passare il turno. Non sarà facile, ma per il feeling che abbiamo con questa competizione sono positivo. Arriveremo a quelle partite con piena fiducia. Ora la cosa più importante è ottenere punti in Eredivisie e raggiungere il turno successivo della Coppa di Olanda".