Dove vedere i sorteggi dei playoff di Champions League ed Europa League in tv e in streaming

Dove vedere i sorteggi di Champions League ed Europa League, in programma a Nyon per i playoff in diretta tv e in streaming gratis.

Gennaro Dimonte 30 gennaio - 10:34

Terminata l'incredibile ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2024-2025, con 18 match in contemporanea, è tempo di pensare ai playoff. Questa nuova formula della competizione ha permesso alle prime otto squadre classificate di passare direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima disputeranno un ulteriore turno a eliminazione prima di affrontare le teste di serie. Stesso discorso vale per quanto riguarda l'Europa League. Serviranno i sorteggi però per capire quali saranno le avversarie di Milan, Atalanta, Juventus e Roma. Ma come funzionano? Verranno coinvolte le squadre che sono arrivate dalla posizione 9 alla 24. Tutte le squadre saranno abbinate a un altro club, come in un sorta di coppia. Si potranno pescarne solo due, provenienti da un altro duo posizionato più in alto o basso a seconda della classifica raggiunta.

Dove vedere i sorteggi dei playoff di Champions League? — DOVE VEDERE I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE - Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Champions League si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Si potranno seguire in diretta tv in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Per quanto riguarda le modalità a pagamento sarà possibile visionarli anche Sky e Prime Video, per rispettivi abbonati. E in streaming? Su Sky Go, NOW Tv e tv8.it sarà possibile guardare i sorteggi comodamente da uno Smartphone Android o iOS, Pc, Tablet, Amazon Fire Stick o qualsiasi console Playstation o Xbox.

Dove vedere i sorteggi di Europa League — DOVE VEDERE I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE - Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Europa League si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 13 a Nyon, in Svizzera. Si potranno seguire in diretta tv in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Per quanto riguarda le modalità a pagamento sarà possibile visionarli anche Sky e Prime Video, per rispettivi abbonati. E in streaming? Su Sky Go, NOW Tv e tv8.it sarà possibile guardare i sorteggi comodamente da uno Smartphone Android o iOS, Pc, Tablet, Amazon Fire Stick o qualsiasi console Playstation o Xbox.