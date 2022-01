Esce dalla quarantena e decide il derby di Siviglia: Betis, Canales è già diventato il Canaletto…

Il Betis si lascia alle spalle l'episodio dell'asta lanciata in campo dai suoi tifosi e nel secondo tempo del...giorno dopo si qualifica ai quarti di finale di copa del Rey, vincendo il derby nel suo stadio, il Benito Villamarin.

Nel secondo tempo odierno la qualificazione ai quarti di finale del Betis l'ha decisa un gol di Sergio Canales per il 2-1 finale. Il centrocampista della nazionale spagnola aveva trascorso tutta la settimana da solo in albergo e senza rientrare a casa, visto che sua moglie Cristina era risultata positiva al Covid. Si è isolato per non perdersi il derby e ha pure segnato il gol decisivo...Durante la settimana, i tifosi del Betis l'avevano anche ringraziato per questa sua scelta, il derby prima della famiglia...Anche per questo colpo da artista, sui social Canales è già diventato un pittore veneziano, il Canaletto...