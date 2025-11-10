"Questo è il punto più alto della mia carriera con le Nazionali", ha confessato Vincenzo Annese, nuovo Direttore Tecnico del Burkina Faso

Lorenzo Maria Napolitano 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 10:02)

Ha attraversato continenti con un pallone come compagno di viaggio e una valigia piena di idee. Vincenzo Annese, 41 anni, incarna l’immagine dell’uomo che ha fatto del viaggio la propria scuola e del campo la propria bussola. Dall’India al Ghana, passando per la Lettonia e l’Indonesia, Annese ha raccolto esperienze, lingue e visioni, costruendo una carriera senza confini. Dopo aver guidato nazionali come Belize, Nepal e Afghanistan, ora approda in Burkina Faso come nuovo Direttore Tecnico, pronto a una sfida che profuma d’Africa e d’ambizione. Con la Coppa d’Africa in Marocco alle porte, Annese si prepara a scrivere un nuovo capitolo di un percorso unico, fatto di coraggio, adattamento e curiosità infinita.

Ai microfoni di DerbyDerbyDerby, Vincenzo Annese si è raccontato in esclusiva, tra entusiasmo, visione e il desiderio di lasciare il segno anche nel cuore dell’Africa. Un viaggio che continua, con lo stesso sguardo curioso di chi non smette mai di imparare.

La nuova avventura di Vincenzo Annese dopo l'esperienza in Afghanistan — Partiamo proprio dall'Afghanistan. Com'è andata la tua parentesi come CT dei Leoni di Khorasan?

"Sono rimasto in buonissimi rapporti con l'Afghanistan. Ad agosto abbiamo giocato la CAFA Nations Cup, contro avversari molto più attrezzati di noi: sul piano tecnico, sul piano fisico... era difficile fare di più di quello che abbiamo fatto. La possibilità di far parte del progetto del Burkina Faso mi ha portato ad andarmene: in Afghanistan non c'erano più obiettivi a breve termine, ed io ho altissime ambizioni, proprio come il Burkina Faso. Io punto a far carriera, e quando si sono aperte le porte dell'Africa è cambiato tutto".

Qualche mese fa dicesti che avevi scelto l'Afghanistan per il livello e la qualità dei giocatori; ed il Burkina invece?

"Eh... (ride, ndr) anche qui perché vedo un livello molto alto. Ci sono giocatori forti, molto forti. Alleno calciatori sportivamente affamati e che giocano nelle competizioni più importanti d'Europa. Alcuni di questi, tra l'altro, valgono fior di milioni. Il difensore Tapsoba, Adamo Nagalo (Ajax), Dango Ouattara gioca in Premier League, Bertrand Traoré: sono giocatori che hanno un passo in più. Tutto ciò aumenta anche la mia visibilità internazionale. Pensa, poi, che il Burkina Faso davvero per poco non è riuscito a proseguire il sogno Mondiale".

Reputi questo il punto più alto della tua carriera con le Nazionali?

"Assolutamente. Qui ci sono tantissime pressioni, tante aspettative. Da quando è stata pubblicata la notizia tutto il mondo mi scrive ed io provo sempre a leggere ogni messaggio. Negli ultimi dieci anni il Burkina Faso è riuscito a strappare un terzo posto nella Coppa d'Africa (2017). Terzo in tutto il continente (tra l'altro, nel 2013 ha giocato anche la finale). Percepisco il sentimento della nazione. Sento un popolo che spinge: il calcio è lo sport più seguito in Africa e in Burkina, da queste parti è difficile trovare qualcosa che vada oltre il calcio. È diverso dall'Asia dove va molto forte anche il cricket ad esempio".

Sarai il Direttore Tecnico. Questo ruolo è inedito nella nostra federazione, ma non all'estero. Ci spieghi cosa farai?

"Lavorerò molto sulla parte tattica, sarò una sorta di consigliare del CT, che è Brama Traoré. Lo sento ogni giorno e a breve partirò per il Marocco. Gestirò tutta quella parte che riguarda la creazione degli allenamenti, la Match Analysis, porterò anche un match analyst italiano. Voglio anche introdurre analisi dell'allenamento, quindi non soffermandoci soltanto a quelle della partita. Poi dipende anche da Federazione a Federazione. Io userò tutte le mie energie, anche perché è la prima volta che ricopro questo ruolo: difficilmente ho fatto da assistente a qualcuno. Ma mi fa piacere questa esperienza nuova, vedere dall'altra parte come si agisce e come si pensa. Sperimenterò una nuova versione di me stesso".

Il 21 dicembre inizierà la Coppa d'Africa. Come vi state preparando?

"In Nazionale abbiamo sempre poco tempo. I calciatori arrivano da zone diverse del mondo, abbiamo la squadra al completo a disposizione per tre-quattro giorni, e che fai? Poi tra un po' di riposo, recupero, vedere video... è davvero un tempo ristretto quello a disposizione e bisogna ricoprirlo al 100%. Bisogna anche cercare di entrare in sintonia con tutti quanto prima. Nel nostro girone ci saranno Algeria, Guinea Equatoriale e Sudan: puntiamo a far bene. Ci sono tante aspettative su di noi".

Sfogliando il tuo curriculum vedo che difficilmente hai allenato una squadra o una Nazionale per più di due anni. Come mai?

"Ho spesso rescisso io. Il calcio è così veloce che devo raggiungere i miei obiettivi subito. Ma c'è da dire che l'allenatore non è come quello di una volta: è difficile che i tecnici stiano sulla stessa panchina per tanti e tanti anni. Io ho fatto parecchi risultati utili, ma ci sono amici che vengono mandati via dopo tre mesi. Io non sono mai stato cacciato, ho sempre avuto buoni rapporti con tutti. Ci sono anche degli episodi più particolari: in Belize, ad esempio, avevo tre anni di contratto, ma il Covid ha completamente bloccato il Centroamerica. Nella mia carriera punto al massimo, a fare bene il mio lavoro. Non mi fermerò mai".