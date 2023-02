Appena esonerato dal Southampton, Jones gioca per il Cranborne e si fa male al polpaccio

Dopo 7 sconfitte in 8 partite in Premier alla guida del Southampton, Nathan Jones è sceso in campo nello scorso weekend con il Cranborne, squadra del 12' livello del calcio inglese. E, sei minuti dopo aver confezionato un assist, si fa male ed esce

di Sergio Pace -

Le sette sconfitte in otto gare in Premier League alla guida del Southampton sono costate la panchina a Nathan Jones. Il 49enne tecnico, per il quale i Saints hanno dovuto scucire 4 milioni di sterline al Luton per liberarlo dopo l'esonero di Ralph Hasenhuttl ad inizio novembre, ha raccolto 5 vittorie e 9 sconfitte in 14 partite tra campionato, FA Cup e Carabao Cup. Dopo il ko interno contro il Wolverhampton, non c'erano più le condizioni per continuare con il tecnico gallese. Via Jones dunque, squadra in mano temporaneamente al 39enne spagnolo Ruben Selles, dopo la fumata nera per l'ex tecnico di Lipsia e Leeds United, Jesse Marsch. Selles ha subito centrato la vittoria a Stamford Bridge contro il Chelsea con la solita punizione vincente del capitano James Ward-Prowse.

Nel frattempo Jones, una settimana dopo l'esonero, si è rimesso gli scarpini da calcio.

L'ex Southampton è sceso in campo per giocare con il Cranborne, squadra della Dorset Division One (dodicesimo livello del sistema calcistico inglese). Come riportato dal The Daily Echo, l'ex allenatore del Southampton è un buon amico di uno dei giocatori del Cranborne ed ha accettato di scendere in campo per aiutare la squadra. Jones ha anche fornito un assist nel match contro i Wareham Rangers.

La gioia per il passaggio vincente non è durata molto, dal momento che Jones è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco sei minuti dopo per un infortunio al polpaccio. Il Cranborne alla fine ha trionfato 4-0 sugli avversari. Nonostante lo stop forzato, Nathan Jones ha dato il suo contributo in campo per il Cranborne, appena una settimana dopo l'esonero dal Southampton.