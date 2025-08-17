Con l'inizio della nuova stagione de LaLiga arriva anche il turno dell'Atletico Madrid e dell'Espanyol. La gara è in programma domenica 17 agosto alle ore 21:30 ed è dall'esito tutt'altro che scontato. Entrambe le squadre hanno confermato i rispettivi allenatori e puntano a qualcosa di più dell'anno scorso. I catalani vorrebbero prima di tutto evitare di essere a rischio retrocessione fino all'ultimo. I castigliani, invece, vogliono cercare di vincere il campionato. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Espanyol-Atletico Madrid.
Espanyol-Atletico Madrid, il pronostico di DDD: meglio i catalani in casa, ma occhio a Simeone
I precedenti in casa Espanyol—
Se si guarda alla storia del confronto tra le due squadre, l'Atletico Madrid è in netto vantaggio. Delle 191 partite disputate, 96 sono state vinte dai Colchoneros. Segue poi l'Espanyol con 59 e il pareggio con 36. Il fattore casalingo, in questa partita, è però molto forte. In Catalogna, infatti, si sono giocate 97 partite e sono proprio i catalani con il numero maggiore di vittorie. 48 contro le 32 dell'Atletico. I pareggi sono invece 17.
Basta prendere le ultime partite disputate al RCDE Stadium per capire che la squadra di Simeone fatica e non poco a portarsi a casa i tre punti in trasferta catalana. Dal 2011/2012, anno dell'arrivo del Cholo, sono 12 gli incontri disputati e il dato è di totale parità. 4 vittorie Espanyol, 4 pareggi e 4 vittorie Atletico. Di queste, inoltre, solo una volta la partita è terminata a reti inviolate.
Le probabili formazioni—
ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; Omar, Calero, Cabrera, Romero; Roca, Edu Expósito, Pol Lozano, Terrats; Puado, Roberto Fernández. Allenatore: Manolo Gonzalez.
ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Gallagher, Cardoso, Almada; Baena; Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.
Espanyol-Atletico Madrid, il pronostico di DDD—
Rose, stato di forma e soprattutto obiettivi potrebbero portare a pensare a una vittoria facile dell'Atletico Madrid sull'Espanyol. Ma, come si è visto, in questa sfida il fattore campo è determinante ai fini del risultato finale. I Colchoneros passano da una media di vittorie del 68% in casa a una del 33% in trasferta. I catalani addirittura dal 12% in trasferta al 49% a Barcellona. Per i bookmakers però non è così incerta la partita. L'Atletico Madrid è dato vincente a 1.62, mentre l'Espanyol addirittura a 5.50. Il pareggio si attesta intorno al 3.90. Questo dato in particolare è interessante. Le due squadre infatti pareggiano da ben due stagioni consecutive sia in casa dell'uno sia dell'altro. Simeone non può permettersi di perdere subito punti sul Barcellona e per questo il pronostico del risultato esatto di Espanyol-Atletico Madrid è di 1-2 per gli ospiti.
