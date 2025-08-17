Cosa dicono gli ultimi precedenti tra le due squadre in casa dei catalani per il possibile esito della sfida valida per la prima giornata di campionato

Filippo Montoli 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 11:32)

Con l'inizio della nuova stagione de LaLiga arriva anche il turno dell'Atletico Madrid e dell'Espanyol. La gara è in programma domenica 17 agosto alle ore 21:30 ed è dall'esito tutt'altro che scontato. Entrambe le squadre hanno confermato i rispettivi allenatori e puntano a qualcosa di più dell'anno scorso. I catalani vorrebbero prima di tutto evitare di essere a rischio retrocessione fino all'ultimo. I castigliani, invece, vogliono cercare di vincere il campionato. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Espanyol-Atletico Madrid.

I precedenti in casa Espanyol — Se si guarda alla storia del confronto tra le due squadre, l'Atletico Madrid è in netto vantaggio. Delle 191 partite disputate, 96 sono state vinte dai Colchoneros. Segue poi l'Espanyol con 59 e il pareggio con 36. Il fattore casalingo, in questa partita, è però molto forte. In Catalogna, infatti, si sono giocate 97 partite e sono proprio i catalani con il numero maggiore di vittorie. 48 contro le 32 dell'Atletico. I pareggi sono invece 17.

Basta prendere le ultime partite disputate al RCDE Stadium per capire che la squadra di Simeone fatica e non poco a portarsi a casa i tre punti in trasferta catalana. Dal 2011/2012, anno dell'arrivo del Cholo, sono 12 gli incontri disputati e il dato è di totale parità. 4 vittorie Espanyol, 4 pareggi e 4 vittorie Atletico. Di queste, inoltre, solo una volta la partita è terminata a reti inviolate.

Le probabili formazioni — ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; Omar, Calero, Cabrera, Romero; Roca, Edu Expósito, Pol Lozano, Terrats; Puado, Roberto Fernández. Allenatore: Manolo Gonzalez.

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Gallagher, Cardoso, Almada; Baena; Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Espanyol-Atletico Madrid, il pronostico di DDD — Rose, stato di forma e soprattutto obiettivi potrebbero portare a pensare a una vittoria facile dell'Atletico Madrid sull'Espanyol. Ma, come si è visto, in questa sfida il fattore campo è determinante ai fini del risultato finale. I Colchoneros passano da una media di vittorie del 68% in casa a una del 33% in trasferta. I catalani addirittura dal 12% in trasferta al 49% a Barcellona. Per i bookmakers però non è così incerta la partita. L'Atletico Madrid è dato vincente a 1.62, mentre l'Espanyol addirittura a 5.50. Il pareggio si attesta intorno al 3.90. Questo dato in particolare è interessante. Le due squadre infatti pareggiano da ben due stagioni consecutive sia in casa dell'uno sia dell'altro. Simeone non può permettersi di perdere subito punti sul Barcellona e per questo il pronostico del risultato esatto di Espanyol-Atletico Madrid è di 1-2 per gli ospiti.