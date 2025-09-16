In pieno recupero Mbappé trova il primo gol tra i professionisti e regala al Lille la vittoria contro il Tolosa.

Lorenzo Maria Napolitano 16 settembre - 20:51

Fratello di Kylian, Ethan Mbappé ha vissuto ogni istante della sua carriera sotto le luci dei riflettori. A soli diciotto anni, il centrocampista francese è già da diverso tempo al centro dell'attenzione dei media, ma la scena se l'è presa davvero soltanto questo weekend. Domenica, infatti, Mbappé ha segnato il suo primo gol da professionista, regalando al Lille la vittoria contro il Tolosa.

Finale di partita da sogno per Mbappé — Non solo Ethan è riuscito a trovare la prima rete, ma il modo in cui questa è stata realizzata è ancora più bello per il giovane calciatore. Il Lille, contro il Tolosa, dal cinquantesimo minuto in poi è stato in svantaggio di un gol, ma nei minuti di recupero i padroni di casa sono riusciti a rimontare contro ogni pronostico. Al novantesimo Bentaleb ha ripristinato la parità dagli undici metri, mentre addirittura all'ottavo minuto di recupero Mbappé con una spettacolare volée ha trafitto il portiere Restes.

Con questa rete il Lille sale a quota 10 punti in classifica, guadagnando la seconda posizione alle spalle soltanto del Paris Saint-Germain, che dal canto suo ha inanellato soltanto vittorie. Al termine della sfida, Mbappé ha detto: "Non ho avuto tempo di pensare, solo di festeggiare con i tifosi. Segnare un gol nel mio primo match stagionale è il massimo". Questo gol è un chiaro messaggio al calcio francese, non solo da parte di Ethan ma anche da parte della sua squadra: entrambi, infatti, si candidano ad un ruolo da protagonisti in questa Ligue 1.