Nelle scorse settimane la UEFA ha pesantemente punito il Lille con una multa di oltre 80.000 euro. Nonostante si fosse creduto che alla base della scelta ci fosse la coreografia dei suoi tifosi; tutto è dipeso dagli insulti riversati a Martinez

Francesco Lovino Redattore 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 20:02)

Una scoperta importante, che cambia le sorti della polemica. Sono giunte finalmente delle delucidazioni a riguardo della sanzione che l'UEFA ha assegnato al Lille dopo l'eliminazione dall'Europa League. Quella che pareva la giustificazione più logica, ovvero la punizione per la coreografia che ritraeva Giovanna d'Arco è stata smentita. La multa salata che ha sborsato il club francese ha un'altra causa, ben più profana.

La ricostruzione della sanzione UEFA Il Lille ha abbandonato prima delle sue previsioni l'Europa League. Sono costate care tanto la sconfitta dell'andata quanto quella del ritorno, avvenute per mano dell'Aston Villa allenato da Unai Emery. Entrambe le gare hanno visto i francesi a secco di gol e battuti da un complessivo e sonoro 3-0. Gli strascichi dell'eliminazione, tuttavia, non si sono arrestati al triplice fischio finale dell'arbitro.

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Anche fuori dal campo, infatti, una pesante batosta ha dovuto assorbire il club. Si è trattato di una multa pari a 82.750€, nella quale sarebbe inclusa una penale da 17.500€ dovuta ad "un messaggio inappropriato durante un evento sportivo". La notifica della sanzione è giunta al club ben due settimane dopo la gara del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, giocata il 12 marzo. Proprio nella partita casalinga, i tifosi del Lille avevano preparato una coreografia che ritrae Giovanna d'Arco. Alla "Fanciulla d'Orleans" era stata posta in mano una spada e viene affiancata dalla scritta "I francesi non muoiono mai". Molti avevano pensato a una specie di messaggio politico da bandire. Così, però, non è stato.

Lille, ecco la verità — Dietro una sanzione così importante, spiega l'UEFA, ci sarebbero invece gli insulti e i fischi che la tifoseria del Lille ha riversato al portiere argentino dell'Aston Villa, il 'Dibu' Martinez. La verità sarebbe emersa dopo che il quotidiano Le Parisien ha contattato il massimo organo calcistico europeo per chiarire una volta per tutte la situazione.

Nello specifico, la ripartizione dei pagamenti sarebbe avvenuta nel seguente modo: 10.000€ per aver tardato l'inizio della partita, 26.000 € perché i tifosi del Lille avevano bloccato le strade disturbando l'ordine pubblico, 4.250€ a causa dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, 25.000€ dovuti al lancio di fumogeni e, infine, proprio i 17.500 euro del comportamento inappropriato suddetto, vale a dire le offese rivolte a Martinez.