Tra i canali di Birmingham stamattina tutti salutano tutti, anche chi non si conosce. L'Aston Villa in quella parte della città che tifa Villans, unisce un popolo che ieri sera era diviso tra la seconda città più popolosa dell'Inghilterra e Istanbul dove la squadra di Unai Emery ha vinto l'Europa League. Al Tüpraş Stadyumu, Beşiktaş Park, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo con le reti di Tielemans, Buendia e Rogers. I tedeschi non sono praticamente mai stati in partita.

Unai Emery ha più Europa League che posate

Unai Emery, Manager dell' Aston Villa, festeggia l'Europa League vinta con l'Aston Villa - Ph Getty Images

Tra le leggende dei Peaky Blinders e i vecchi pub di periferia, adesso a Birmingham c'è anche un certo Unai Emery, manager spagnolo che in casa ha più Europa League che posate. Cinque i trofei europei nella personale bacheca di Emery che anche ieri sera non ha fallito l'appuntamento con la storia. I Villans a Istanbul hanoo giocato da Aston Villa, ovvero con piglio deciso sin dai primi minuti. Squadra aggressiva, vorace, capace di mettere sotto un Friburgo che al cospetto è sembrato tirare i remi in barca sin dai primi calci al pallone.

Le chiavi della città

Il gol di Youri Tielemans , Aston Villa, contro il Friburgo in finale di Europa League - Ph Getty Images

Emery oltre ad aver portato un prestigioso trofeo nella bacheca di vetro del Villa Park, ha regalato ai tifosi una qualificazione alla prossima Champions League. Soldi, prestigio, blasone. L'Aston Villa solo otto anni fa era in Championship, oggi invece sale sul tetto d'Europa e l'anno prossimo si misurerà con una competizione ancora più importante. Emery si è preso le chiavi della città, si è guadagnato il rispetto di una tifoseria intera e adesso inizieranno le solite voci di mercato che lo vorrebbero da qualche altra parte. Ma per ora in città si preparano alla parata dell'anno con la Coppa che farà il giro dei canali di Birmingham, come in una favola e un sogno di mezza estate.