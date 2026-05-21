L'Aston Villa, guidato dal tecnico Unai Emery, ha battuto con un netto 3-0 il Friburgo in finale di Europa League conquistando il prestigioso trofeo per la prima volta nella sua storia. Questo straordinario successo restituisce al club un trofeo continentale che mancava da ben 44 anni, scrivendo una pagina indelebile per la squadra di Birmingham. Infatti l'ultimo trofeo di spessore a livello europeo lo vinsero nel 1982, quando conquistarono la Coppa dei Campioni in finale contro il Bayern Monaco.

Il cammino stagionale è stato caratterizzato da una crescita impressionante, considerando che l'autunno era iniziato con alcune difficoltà in Premier League, ma la squadra ha saputo compattarsi fino a risalire i vertici della classifica e blindare persino la qualificazione alla prossima Champions League con 62 punti in campionato con una partita ancora da giocare.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Vittoria dell'Aston Villa, il Principe William impazzito di gioia

Tra i testimoni più appassionati ed entusiasti di questa memorabile cavalcata c'è senza dubbio il, noto e dichiaratissimo sostenitore dell'Aston Villa da tantissimi anni. L'erede al trono britannico non ha voluto mancare agli appuntamenti decisivi di questa annata, facendosi notare in tribuna d'onore amentre esultava in modo decisamente caloroso e poco istituzionale ai gol della sua squadra del cuore.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: William, Principe di Galles, scatta delle foto dopo la vittoria dell'Aston Villa nella finale della UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Durante i festeggiamenti per la vittoria della coppa, il capitano John McGinn, ai microfoni di TNT Sports, ha invitato apertamente il Principe William a unirsi alla squadra per bere qualcosa insieme e festeggiare tutta la notte, scherzando sul fatto che l'erede al trono avrebbe persino potuto tirare fuori la carta di credito per pagare il conto al bancone. Questo clima di euforia totale è corona di una settimana perfetta per i tifosi dei Villans, visto che pochi giorni prima della finale di ieri la squadra aveva già blindato matematicamente il pass per la prossima Champions League grazie a una spettacolare vittoria contro il Liverpool al Villa Park.

Caricamento post Instagram...

Subito dopo il fischio finale e i festeggiamenti, il Principe ha voluto manifestare pubblicamente il suo orgoglio attraverso i suoi canali social, complimentandosi con i calciatori, l'allenatore e l'intero staff per l'incredibile traguardo raggiunto, dedicando persino un pensiero speciale ai giocatori infortunati che hanno comunque contribuito a cementare lo spirito del gruppo all'interno dello spogliatoio: "Notte incredibile! Congratulazioni a tutti i giocatori, allo staff tecnico e a tutti coloro che sono legati al club! Sono passati 44 anni dall'ultimo trofeo europeo. Un ringraziamento speciale a, che era infortunato, ma che è parte integrante della nostra squadra e ha contribuito a gettare le basi per questo successo. Villa fino alla morte! Vittoria!".

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.