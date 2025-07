Europei Femminili 2025: la semifinale sarà Italia-Inghilterra

L’Italia sfiderà l’Inghilterra in semifinale agli Europei femminili 2025. Girelli trascina le Azzurre, che tornano tra le prime quattro dopo 28 anni. Nei precedenti, Italia in leggero vantaggio. Il countdown verso la storia è iniziato

Silvia Cannas Simontacchi 18 luglio - 16:27

Saranno le inglesi le avversarie dell'Italia nella prima semifinale valida per i Campionati Europei Femminili 2025. Lo storico match, in programma per martedì 22 luglio alle 21 allo Stade de Genève di Ginevra, garantisce alle Azzurre del CT Andrea Soncin di entrare a far parte delle quattro migliori nazionali europee per la prima volta dopo ben 28 anni. Sarà la terza semifinale nella storia della Nazionale femminile, e la prima in assoluto da quando il torneo si disputa nel formato attuale a 16 squadre. Un grande traguardo, che diventa ancora più prezioso se si considera che, pur vantando due finali europee nel proprio palmarès — la prima nel 1993 e la seconda nel 1997, quando la competizione era strutturata in formato ridotto — l’Italia non era mai riuscita a superare i quarti di finale fino a mercoledì scorso.

Italia-Inghilterra: i precedenti — A trascinare l'Italia in finale è stata una strepitosa doppietta di Cristiana Girelli nel match contro la Norvegia, che porta l'attaccante a quota 61 reti con la maglia della Nazionale. Ora, ad attendere le Azzurre c'è l'Inghilterra campione in carica, che nella serata di ieri ha battuto la Svezia ai quarti, rimontando clamorosamente uno svantaggio di 2-0 e imponendosi ai calci di rigore.

Per il CT Soncin e per la squadra si prospettano giorni di lavoro intenso. L'Inghilterra è una delle squadre più competitive del torneo, e non è ancora mai stata affrontata in contesti ufficiali durante la sua gestione. Diversamente dalla Norvegia, già incontrata due volte in Nations League.

I precedenti con le inglesi, infatti, sono pochissimi. L’ultimo, risale al febbraio 2023 durante l’Arnold Clark Cup, con Milena Bertolini in panchina. In quell'occasione, le Azzurre, nonostante la sconfitta per 2-1, avevano dato filo da torcere all’Inghilterra. Le italiane avevano incrociato l'Inghilterra in una grande competizione internazionale solo nel 2009, durante la fase a gironi dell’Europeo. In quell’occasione era stata l’Italia ad avere la meglio, grazie alle reti di Patrizia Panico e Alessia Tuttino.

Nel complesso, le due nazionali si sono incrociate 26 volte dal 1984 a oggi: il bilancio vede le Azzurre leggermente favorite, con 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Ma ora è il momento di scrivere un nuovo capitolo di questa antica rivalità.