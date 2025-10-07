Everton Ribeiro shock: “Ho un cancro alla tiroide ma vincerò la battaglia”

Il brasiliano ha vinto due volte la Copa Libertadores e ha preso parte ai Mondiali del 2022 in Qatar ringraziando tifosi, amici ed ex compagni di squadra per il grande supporto ricevuto in questi giorni.

Filippo Montoli 7 ottobre - 10:19

Al brasiliano Everton Ribeiro è stato diagnosticato un cancro alla tiroide. La notizia è stata diffusa dallo stesso calciatore sul suo profilo social nella serata di lunedì. Nel messaggio, informa di essere anche già stato sottoposto a un primo intervento chirurgico, fortunatamente andato a buon fine. Everton Ribeiro, oggi al Bahia, ha vinto due volte la Copa Libertadores con il Flamengo e ha preso parte al Mondiale del 2022.

Everton Ribeiro, l'annuncio sui social della terribile malattia — È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della malattia del centrocampista brasiliano. Il calciatore classe 1989 non aveva fatto trapelare niente prima di lunedì. Con il Bahia ha infatti giocato regolarmente la gara di domenica con il Flamengo, vinta per 1-0 e costata la leadership ai rossoneri. Sul suo profilo Instagram, Everton ha pubblicato un post accompagnato dalla foto che ritrae lui e la famiglia ai piedi del Cristo Redentore di Rio de Janeiro.

Il messaggio è di quelli che non si vorrebbero mai leggere, ma pieno di speranza: "Ciao amici. Devo condividere una notizia con voi. Circa un mese fa mi è stato diagnosticato un cancro alla tiroide. Oggi ho fatto l'operazione e tutto è andato bene grazie a Dio. Vado avanti con la guarigione, con fede e con il supporto della mia famiglia e di tutti voi. Grazie per il vostro affetto e le vostre preghiere. Avervi al mio fianco fa la differenza. Sono sicuro che vinceremo questa battaglia insieme".

Il brasiliano, cresciuto nel Corinthians, ha giocato per Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli, Flamengo e Bahia. Con i rossoneri ha vissuto il periodo migliore della sua carriera fino a questo momento. Oltre a essere il quarto giocatore per numero di presenze del club, può contare numerosi trofei. I più importanti sono sicuramente le due Copa Libertadores vinte nel 2018/2019 e nel 2021/2022. Anche grazie a queste ottenne una storica convocazione con il Brasile per il Mondiale in Qatar.