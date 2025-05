Evra-show dopo PSG-Arsenal: “Come il sesso interrotto sul più bello”

Dopo l’eliminazione dell’Arsenal per mano del PSG, Patrice Evra pubblica su X un video in cui paragona il fallimento dei Gunners a un rapporto sessuale interrotto. Tra sarcasmo, ironia e frecciate, il web si divide

Silvia Cannas Simontacchi 9 maggio - 18:42

Patrice Evra colpisce ancora. L’ex difensore del Manchester United, ormai noto per i suoi video social sopra le righe, ha commentato in modo decisamente colorito l’eliminazione dell’Arsenal dalla Champions League per mano del PSG. E lo ha fatto con una metafora che ha fatto il giro del web in poche ore: "PSG-Arsenal? Come il sesso interrotto sul più bello".

Il video, pubblicato su X poco dopo il triplice fischio, ha raccolto quasi 2 milioni di visualizzazioni in 12 ore. Il PSG aveva appena chiuso la doppia sfida con un 3-1 complessivo, lasciando Arteta e i suoi fuori dalla finale. E mentre i tifosi dei Gunners cercavano di digerire l’ennesima delusione europea, Evra ha pensato bene di “consolarli” a modo suo.

La gag di Evra sull'eliminazione dell'Arsenal —

“Mi dispiace per l’Arsenal,” dice l'ex calciatore nel video. “Adoro Arteta, è un buon amico. Il problema non sono i giocatori, ma i tifosi: credono a tutto. Non farei mai affari con uno di loro, ti promettono tanto e poi... niente”. Poi, l’affondo più chiacchierato: “È come stare con la tua ragazza, tutto va bene, ti stai divertendo... e proprio quando stai per arrivare al dunque, qualcuno ti ferma. È frustrante, perché vuoi fare un figlio della Premier o della Champions, ma finisce sempre così”.

Un’uscita che ha fatto il giro della rete, tra chi ha riso (come Rio Ferdinand, che ha commentato con un eloquente “Broooooo” e delle faccine che ridono) e chi ha criticato il tono un po' greve, poco adatto a un ex calciatore del suo livello. Il suo monologo, intitolato emblematicamente “solo amore e battute”, si è chiuso con il marchio di fabbrica: “I love this game”. Qualche giorno fa, la vecchia gloria dello United aveva già pizzicato la squadra di Arteta, dichiarando che "Guardare l'Arsenal è come guardare Netflix... Aspetti sempre la stagione successiva".

Arsenal: una sconfitta su cui c'è poco da ridere — Ma al di là delle gag, l’Arsenal resta con l’amaro in bocca. I Gunners avevano iniziato bene la gara di ritorno al Parco dei Principi, ma un super Donnarumma, il gol di Fabian Ruiz e il colpo del KO firmato Hakimi hanno vanificato gli sforzi. Il gol della bandiera di Saka non è bastato, e lo stesso numero 7 ha sprecato nel finale una clamorosa occasione per riaprire tutto.

Arteta, a fine partita, ha parlato di “orgoglio” e di “prestazione superiore a quella del PSG in entrambe le gare”. Ma il risultato dice altro. E per l’Arsenal, il conto degli anni a secco di titoli europei continua a salire. Evra intanto ride. I tifosi dell’Arsenal un po’ meno.