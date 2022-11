Ex Banfield, ma il prossimo derby del Sur il 42enne Josè Sand lo giocherà con il Lanus…

C’è tanto Lanús nella carriera di José Sand . E lo sarà fino alla fine visto che l’attaccante argentino classe 1980 (ha compiuto 42 anni il 17 luglio scorso) ha appena prolungato la sua avventura con il Granate fino al 30 giugno 2023. Con il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre, Sand ha percepito l’enorme affetto del popolo granata ed ha così deciso di continuare per altri sei mesi.

Il presidente Luis Maria Chebel ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Sand in conferenza stampa. Lo stesso attaccante ha dichiarato: “Il mio sogno da quando sono arrivato è ritirarmi con la maglia del Lanús. Amo molto il club e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo rinnovo. È un amore reciproco". “Spero che il club possa occupare il posto dove merita di stare nel prossimo torneo - aggiunge Sand -. Personalmente spero di dare il mio contributo anche a 42 anni”. Sand è il miglior marcatore all time del Lanús con 170 reti realizzate in 317 partite totali.