Ex Besiktas, Batshuayi e il suo derby con il Fenerbahce: “Voglio segnare e vincere”

Vigilia calda. Batshuayi ha dichiarato: “Voglio dare il mio contributo nella partita contro il Beşiktaş. Se mi sarà data la possibilità, aiuterò la mia squadra. Per me il regalo sarà la vittoria della squadra. Se poi segnerò un gol, mi sentirò anche meglio".

Continuando a parlare dei preparativi per la trasferta contro il Beşiktaş nell'ottava giornata della Super League turca, il calciatore belga non ha nascosto il suo passato: "Giocherò contro la mia vecchia squadra. Come il Fenerbahçe, la nostra speranza è di vincere il grande derby che giocheremo. All'inizio della stagione avevo ancora bisogno di lavorare meglio sulla mia condizione, ma adesso mi sento bene, mi sento molto meglio dopo la nazionale. Da attaccante è mio dovere segnare gol", ha detto.