Ex Inter e Ternana, il “mago” Jimenez ai saluti: porta in alto il Palestino e si ritira

Circondato dalla sua famiglia, l’ex centrocampista di Cesena, Parma, Inter, Lazio, Ternana e Fiorentina ha appeso le scarpette al chiodo dopo la vittoria del suo Palestino contro il Cobresal

Domenica scorsa il Palestino, club della Liga Chilena de Fútbol Primera División, è salito al sesto posto, piazzandosi nella zona di qualificazione per i tornei internazionali, dopo aver battuto il Cobresal 3-1 in casa, in un match valido per la quattordicesima giornata di campionato.