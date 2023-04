Ex Samp, da Genova a Istanbul: Colley “Il derby che gioia”

Colley ha dichiarato che dopo la vittoria per 4-2 in casa del Fenerbahce, l'allenatore Şenol Güneş ha detto loro che stavano scrivendo la storia. Parlando alla stampa nel centro sportivo del club, Colley ha detto: "Il nostro Mister era molto felice, ha detto che abbiamo fatto la storia dopo la partita. È stato davvero incredibile vincere la partita con 4 gol dopo aver giocato in 10 giocatori. Abbiamo giocato come una squadra completa. Abbiamo fatto sacrifici in ogni momento. Funziona così. Dopo la partita l'allenatore era contento, lo ero anch'io".

Dicendo di aver vinto il suo primo derby di Istanbul dopo quelli di Genova con la Samp, il giocatore bianconero ha dichiarato: "E' una sensazione molto bella. Posso dire che è stata una delle sensazioni più belle. La partita è stata molto importante per i nostri tifosi, la nostra dirigenza, tutti gli appartenenti al Beşiktaş. Abbiamo ottenuto un grande risultato. È stata una partita importante per noi. Primo "Sono contento per me stesso che abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria nel derby. Spero che rimanga così. Sono un difensore. Il mio compito diretto non è segnare, ma difendere ogni palla in arrivo. È mio dovere prioritario impedire alla squadra di subire gol. Il nostro obiettivo è finire il campionato in grado di raggiungere l'Europa alla fine della stagione. Ecco perché sono qui, ecco perché il Beşiktaş mi ha preso".