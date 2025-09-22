Dal Río de la Plata alle fredde montagne norvegesi, il calcio è l'unica lingua universale che non necessita traduzioni. Si parla a suon di gol, dribbling, gesti tecnici da lasciare a bocca aperta e tanto altro ancora. Anche questa settimana, gli ex calciatori di Serie A si sono resi protagonisti in ogni angolo del mondo, specialmente a suon di reti: dall'ex Juve Ihattaren, che sta brillando in Olanda, ad Abel Hernández con il suo sesto centro in otto partite in Uruguay. Andiamo a scoprire i migliori momenti dell'ultimo weekend di calcio.