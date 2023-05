Exeter City, Brown eletto giocatore dell’anno dopo aver picchiato una donna. Sui social: “Disgustoso”

L'attaccante giamaicano è stato nominato "giocatore dell'anno". Il mese scorso il capocannoniere della squadra ha ammesso di aver picchiato una donna...

Sergio Pace Redattore

L'Exeter City FC ha raggiunto l'obiettivo salvezza in League One. Dopo la promozione della scorsa stagione, i Grecians si sono riaffacciati alla Football League One dopo undici anni di assenza. La squadra del tecnico scozzese Gary Caldweel ha mollato decisamente nelle ultime sei giornate (6 ko), ma nella contea del Devon possono dirsi soddisfatti della stagione fatta da Jevani Brown e compagni. L'Exeter Ciy, ad una giornata dal termine del campionato, occupa attualmente la quattordicesima posizione con 53 punti, frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 20 sconfitte.

Jevani Brown

E proprio il 28enne attaccante giamaicano, capocannoniere della squadra in stagione con 14 reti totali (12 in campionato e 2 in FA Cup), è stato al centro di una bufera mediatica in questi giorni. Brown il mese scorso ha ammesso di aver picchiato una donna in Queen Street ad Exeter il 2 febbraio scorso.

Il processo

Il prossimo 7 luglio Brown si presenterà davanti alla Exeter Crown Court per il processo che lo vede accusato di una presunta aggressione ad una seconda donna. Aggressione negata dal calciatore. L'Exeter City ha comunque sospeso immediatamente Brown dopo essersi dichiarato colpevole dell'aggressione alla prima donna.

Questo il comunicato del club inglese diramato il mese scorso: "Jevani Brown è comparso questa mattina all'Exeter Magistrates Court in relazione a un incidente a febbraio. Si è dichiarato colpevole di un'accusa di aggressione e non colpevole di una seconda accusa di aggressione. Ora è stata fissata una data del processo per ascoltare il caso presso la Exeter Crown Court il 7 luglio. Poiché i procedimenti legali restano attivi, non ci saranno ulteriori commenti dall'Exeter City Football Club".

Giocatore dell'anno

Intanto sui social è scoppiata la polemica per il fatto che Jevani Brown sia stato nominato dai suoi compagni di squadra "giocatore dell'anno". L'attaccante si è lasciato fotografare in posa con il premio in occasione della festa di squadra di fine stagione.

La rabbia social dei tifosi è stata una facile conseguenza: "Pensate che sia un buon messaggio da inviare?", "Lo dico da abbonato: disgustoso", "Ha ammesso di aver aggredito una donna e sarà processato con un'altra accusa simile". Sono arrivate, chiare e forti, anche le dichiarazioni di Teresa Parker, attivista della Women's Aid: "I suoi compagni di squadra che lo votano come giocatore dell'anno minano le azioni del club".