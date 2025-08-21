Un nuovo capitolo della storia del calcio è stato scritto martedì sera al Maracanã. Fabio Deivson Lopes Maciel, meglio noto semplicemente come Fabio, ha raggiunto quota 1.391 partite ufficiali da professionista, record di presenze apparteneva da quasi trent’anni all' inglese Peter Shilton. L’ex portiere della Nazionale dei Tre Leoni aveva stabilito il record nel 1997 con 1.390 presenze, un traguardo che sembrava destinato a rimanere imbattuto.
Il 44enne della Fluminense è il nuovo recordman mondiale di presenze nel calcio professionistico. E la fine della carriera è ancora lontana dal capolinea
